16 Mayıs Cuma Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün dünyadan biraz daha fazla korunma ihtiyacı hissedebilirsin. Kendini biraz daha savunmasız hissettiğin bu dönemde, duygusal bir zırhın ardına saklanmayı tercih edebilirsin. Ancak, bu tür bir tutumun, sevdiğin kişiyle arandaki duygusal bağı zayıflatabileceğini unutmamalısın. Bu durum, aranızda istenmeyen duvarlar ve mesafeler oluşturabilir.

Belki de bugün, kalbini biraz daha açmayı düşünmenin tam zamanıdır. Kendini biraz daha savunmasız hissetmen, aslında bir zayıflık değil, tam aksine bir güç belirtisi olabilir. Çünkü bu durum, partnerine karşı daha açık ve samimi olmanı sağlayabilir. Böylece, ilişkiniz daha da güçlenebilir ve geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…