15 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dalgalanmalar söz konusu olabilir. İç sesin ve sevgilin arasında bir çıkmazda hissedebilirsin, sanki bir labirentin içindeymişsin gibi. Bu durumda kalbinin sesini dinlemek yerine mantığının sesini takip edersen, bu karar pişmanlık duygusunu destekleyebilir.

Gelelim geçmişte kalbini kırmış, ancak hâlâ aklının bir köşesinde yer edinmiş olan bekar Yengeç burçlarına... Eski sevgilini yeniden hayatına dahil etmek istediğinden emin misin? Geçmişte yaşadığın kırgınlıkları unutma eğilimin var ancak bu durum seni düşündüğünüzden daha çok üzebilir. Bu nedenle, doğru kararı verdiğinden emin olmalısın.

Her zaman ileriye bakmalı ve yeni başlangıçlara odaklanarak güzel duyguları da kucaklamalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…