11 Mayıs Pazar Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün hayatının bir dönüm noktası olabilir. Uzun süredir içinde bulunduğun çatışmalar, kararsızlıklar ve belirsizlikler, bugün yerini daha sakin, kabullenici ve anlayışlı bir duruşa bırakabilir. Duygusal karmaşanın içinde kaybolmuşken, bugün duyguların artık eskisinden çok daha net ve anlaşılır bir hale gelebilir. Ne istemediğini, hangi durumların seni rahatsız ettiğini ve hangi yollardan kaçınman gerektiğini daha iyi anlayabilirsin.

Belki de birlikte olduğun kişiyle arandaki duygusal mesafeyi kapatmak için küçük bir adım atman gerekiyordur. Bu adım, belki de bir itiraf, belki de bir özür olabilir. Tabii sadece birlikte geçirilecek kaliteli bir zaman dilimi de olabilir. Lakin en önemlisi de bu adım, tüm duygusal karmaşayı çözmen için yeterli olacaktır.

Eğer bekarsan, aşk hayatında karşında yeni bir sayfa da açılabilir. Yeter ki kendine güven ve ne istediğini bil. Bugün, senin günün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…