7 Mayıs Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça kritik ve belirleyici bir gün olabilir. Özellikle Merkür ve Chiron'un göz alıcı kavuşumu, iç dünyanda bir şifa sürecinin kapılarını aralayabilir. Bu şifa sürecinin merkezinde, uzun zamandır farkında bile olmadan taşıdığın, ait olma duygusuyla ilgili geçmişten kalma yaralar yer alıyor olabilir.

Bu yaralar, belki de çocukluğundan beri seninle birlikte büyüdü ya da gençlik yıllarında edindiğin bir deneyim sonucu oluştu. Her ne olursa olsun, bugün bu yaraları iyileştirebilecek bir fırsatın var. Kendi içine dön, geçmişi ve bugünü bir arada değerlendir. Bu yaraları görmek, kabullenmek ve ardında bırakmak için gereken cesareti kendinde bulabilirsin. Bu farkındalık, gelecekte daha sağlıklı ve daha mutlu ilişkiler kurmanın anahtarını eline geçirebilir. Aşkta yeni ve temiz bir başlangıç yapma zamanı! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…