13 Mayıs Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün özel hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Kozmik sahnede Merkür ve Plüton'un bu büyüleyici dansı, geçmişten bir ilişkinin gölgesini üzerine çekebilir. Şimdiki partnerinle geçmişin tozlu sayfalarını açıp eski konuları konuşmak durumunda kalabilirsin. Bu durum, içinde sakladığın hassas duyguları dışarıya vurabilir ve ilişkinde ayrılık çanlarının çalmasına neden olabilir...

Ancak, her bulutun gümüş bir astarı vardır, değil mi? Bu durum, ilişkinde daha derin bağlar kurmanı ve ilişkini daha sağlam temellere oturtmanı sağlayabilir. Kısacası, belki de bekarsan bile, artık geçmişe dair düşüncelerden kurtulmanın zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…