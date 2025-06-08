9 Haziran - 15 Haziran Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşumuyla birlikte zihinsel enerjin tavan yapabilir. Fikirlerinin hızla akacağı bu dönemde, beyninin dur durak bilmeyen enerjisi uykularını kaçırabilir. Bu nedenle akşamları biraz dijital detoks yapmayı düşünmelisin. Telefonunu bir kenara bırakıp bir kitap okuyabilir veya sakin bir müzik eşliğinde bir fincan bitki çayı içebilirsin.

Bu hafta ayrıca enerjinizin yüksek olması nedeniyle spor yapma isteğin de artabilir. Derler ya “Harekette bereket vardır.” Durma, zihnin gibi bedenini de hızla çalıştır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…