6 Mayıs Salı Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aşk hayatının hareketli saatleri seni bekliyor. Kalbindeki romantik ritimlerin hızlanacağı, duygusal dalgalanmaların yoğunlaşacağı ve belki de eski aşkların yeniden canlanacağı bir döneme adım atıyorsun. Ancak, bu kez durum biraz daha farklı.

Mesela eski yaralar tekrar açılacak... Ancak bu sefer onları sarmalayacak olan güç ve dayanıklılık hissi ile dolu olacaksın. Kendini daha önce hiç olmadığı kadar güçlü hissedeceksin. Bu, hayatının yeni bir dönemine adım atacağının işareti olabilir. Böyece romantik ilişkilerden beklentilerin de değişebilir.

Ne dersin artık bağımlılık hissi yerine, sağlıklı ve dengeli bağlar kurmanın zamanı gelmiştir! Artık kendini başkasına bağlı hissetmek yerine, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmayı hedeflemeli ve bunun için çaba göstermelisin. Kendine olan güvenin ve bağımsızlığınla, hak ettiğin aşkı bulmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...