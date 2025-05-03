4 Mayıs Pazar Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün duygusal yoğunluğun biraz daha artabilir. Bastırdığın isteklerin, arzuların ve belki de bir süredir içinde sakladığın fakat dile getirmekten kaçındığın hislerin; sonunda açığa çıkabilir. Bu, beklenmeyen bir itirafla hayatının tam merkezine oturabilir.

Tabii bu itiraf için aşkı, duygularını ve tutkularını kabul etmelisin. Aynı zamanda duygularını açıklamaya da hazır olmalısın. Aşkına karşılık alacak gibi görünüyorsun. Bunca zaman beklediğine pişman bile olabilirsin... Biliyoruz ilk adımı atmak zor ama risk almaya değer gibi görünüyor! Hem de söz konusu derin bir aşk olduğunda. Hadi kalbinin sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...