3 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün astrolojik manada oldukça kritik bir döneme giriyoruz. Sahip olduğun değerlere olan bağlılığın ve onları koruma, büyütme arzun bugünlerde daha da yoğunlaşabilir. Bunun etkisi hayatının her bölgesinde hissedilebilir. Mars'ın etkisinde özellikle de aşk hayatında, elinde bulunan her şeyi daha da güçlendirmek ve ilerletmek isteği seni yönlendirebilir. İlişkilerdeki maddi ve duygusal güvence arayışının daha belirgin hale gelmesi de mümkün olabilir.

Bugün, sadakat ve güven konuları her zamankinden daha fazla önem kazanabilir. Aşk hayatında daha sağlam temellere dayalı ilişkiler kurarak kendine bir konfor alanı oluşturmayı arzu edebilirsin. Ayrıca, bu konfor alanının kalıcılığını sağlamak adına ilişkini bir üst seviyeye taşımayı da düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…