27 Nisan Pazar Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün belki de biraz geri çekilmenin zamanı gelmiştir. Beklenmedik bir şekilde, rekabetçi durumlarından uzaklaşabilirsin. Yeni Ay'ın Boğa burcunda olması, duygusal düzeyde de bir geri çekilme sağlayabilir.

Sahiplik duygularından, derin bağlantılardan ve kalbinin birine kilitlenmesinden kaçabilirsin. Bu Pazar gününü belki de arkadaşlarınla geçirmeli ve aşk hayatını biraz daha akışına bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…