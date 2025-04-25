26 Nisan Cumartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünün enerjisi seni planlarını tekrar gözden geçirmeye itiyor olabilir. Özgürlüğüne düşkün ruhun ile düzenli bir hayat arasında denge kurman gerektiği bir dönemdesin. İşte bu noktada gerçekten ne istediğini anlamak için biraz iç gözlem yapman gerekebilir: Özellikle de söz konusu aşk olduğunda!

Bağlılık ve özgürlük arasında bir seçim yapmak zor değil mi? Uzun vadeli bir ilişki mi, yoksa geçici hevesler mi seni daha çok çekiyor? Bu sorunun yanıtını kendinde bulacaksın. Ancak, Juno ve Venüs arasındaki güçlü çekim, seni sonsuz aşkın peşinden sürükleyebilir. Bu yüzden duygularından emin olmak arzularının peşinden gitmekten her zamankinden çok daha önemli bir hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...