5 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yaratıcılığını daha da yukarılara taşıman için ilham dolu bir gün olabilir. Tam da bu noktada Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulması'nın dönüştürücü etkisinden bahsetmek gerekiyor. Bu etki, ilişkinde tutku ve güç gibi temaların ön plana çıkmasını sağlayabilir...

Görünen o ki şimdi aşkın dinamiklerini değiştirebilir ve daha derin bağlar kurma isteğini artırabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte heyecan verici bir yakınlaşma yaşayabilir ve yeni duygular keşfedebilirsin. Eğer bekar isen tutkularının peşinden giderek anlık heyecanların tadını çıkarabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...