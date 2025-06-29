30 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünün astrolojik yorumlarına göre, Satürn'ün gerileme hareketi aşk hayatını etkisi altına alacak. Tam da bu noktada geçmişte belki de göz ardı ettiğin bir kişi, şimdi hayatında daha büyük bir rol oynamaya başlayabilir. Bu kişiyle belki de beklenmedik bir şekilde derin bir ruhsal bağ kurabilirsin. Kim bilir, belki de geçmişte açılan yaraları birlikte sarmanın zamanı gelmiştir.

Bu dönemde, duygusal sorumluluk almak konusunda biraz çekingenlik hissediyor olabilirsin. Ancak unutma ki, hayatta bazen en güzel anılar ve en değerli dersler, en beklenmedik yerlerde ve zamanlarda karşımıza çıkar. Bu nedenle, duygusal sorumluluk almak konusunda çekingenlik yaşamanın gereksiz olduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…