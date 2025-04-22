23 Nisan Çarşamba İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün belki de hiç ummadığın bir zamanda, geçmişinin gölgesi seni eski bir aşka doğru yönlendirebilir. Güneş ve Plüton arasındaki kare açının etkisiyle, eski hatıraların taze bir şekilde zihninde yer bulabilir.

Hatta eski partnerinle yeniden bir araya gelme olasılığı bile gündeme gelebilir. Ancak, tutkularının ve geçmişin derin izlerinin peşinden gitmek yerine, belki de artık iş yaşamında olduğu gibi yeniliklere ve geleceğe yönelmenin zamanı gelmiştir. Bunu bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...