22 Nisan Salı İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün aşk yaşamında çekişmelerden uzak durmanı öneriyoruz. Özellikle eşinle aranda uzun süredir süregelen anlaşmazlıklar, her iki tarafın ailesinin de dahil olduğu problemler mevcutsa, biraz daha sakin bir tutum sergilemen faydalı olacaktır.

Tam da bu noktada çatışmanın hiçbir fayda sağlamayacağını göz önünde bulundurarak, ortak bir zeminde nasıl buluşabileceğini düşünmeye başlamanda yarar var. Çünkü huzurunu ancak bu şekilde tesis edebilirsin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…