17 Nisan Perşembe İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevili İkizler, bugün detaylara takılabilirsin! Her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdelemeye odaklanabilir, ilişkinde görünmeyenlerin ve sırların da peşine düşebilirsin. Partnerinin ya da flört ettiğin kişinin hayatının dehlizlerine fazla dalıyor olabilir misin?

Meraka dönüşen bu detaycılıkla karşındakinin sınırlarını aşabilirsin. İşte bu yüzden aranızdaki dengeyi bozabilir, bilmemen gerekenleri öğrenebilirsin. İzin ver, bilmen gerekiyorsa bile zamanı geldiğinde partnerin sana söylesin. Hem bu sayede aranızdaki saygı ve güven bağı da yıpranmış olmaz.

Belki akışına bırakmak en iyisi. Hem de tüm duygularınla birlikte. Aşık mısın, değil misin bunu anlamak için bile biraz durmalısın bugün. Beklemeli, görmeli ve zamanı geldiğinde hissetmelisin! Üstelik kalbinin derinlerinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...