19 Nisan Cumartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta sonunda adeta bir sığınak arayışı içinde olacaksın. Seninle huzur dolu hisler paylaşan bir kişinin yanında olmak, senin için adeta bir kaçış olacak. Konfor, sakinlik ve düzen, senin bu hafta sonu için en çok arzuladığın şeyler olacak.

Fakat eğer bu durumlar gerçekleşmezse, hemen o ortamdan uzaklaşmayı tercih edeceksin. Dengeyi kurmalı, belki de biraz sakin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...