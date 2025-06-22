23 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün romantik beklentileri biraz fazla abartabilirsin. Tam da bu noktada aşk hayatında biraz hareketlilik söz konusu olabilir ancak bu durum duygusal bir hassasiyet içine girmene de neden olabilir. Bu nedenle, bugünlerde kendini biraz daha savunmasız hissedebilirsin.

Bir başka ilginç nokta ise, bugün karşındaki kişiyi olduğundan farklı görebilirsin. Belki de onu idealize etmek üzeresin ya da tam tersi, onu olduğundan daha az değerli görmeye başladın. Bu durum, senin için biraz karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir.

Hadi biraz durup iç dünyana dön ve nefes al. Bu sayede etrafındaki durumları daha net görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…