2 Temmuz Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün evrenin enerjisi seni yatırım konularına yönlendiriyor. Ay'ın Başak burcundaki konumu, paranı katlamanın bir yolunu bulman konusunda seni cesaretlendiriyor. İşte bu noktada toprak ve taşınmaz alım-satımları gündeme gelebilir. Öte yandan heyecan verici girişimler için de aklındaki projeye odaklanabilirsin.

Söz konusu yeni girişimler ve üzerinde çalışılacak projeler olduğunda ise bugüne kadar gözden kaçan detayları toparlamak için harika bir fırsatın olabilir. Belki de üzerinde çalıştığın bir projede eksik kalan parçaları tamamlamak ya da belki de bir süredir ertelediğin bir görevi tamamlamak için enerjini kullanabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, bugün iç dünyanın derinliklerine bir yolculuk yapabilirsin. Geçmişte hayatında önemli bir yeri olan bir kişiyle iletişim kurma isteği duyabilirsin ya da belki de o kişi sana geri dönebilir. Ancak, bu durumda duygularını netleştirmen ve ne istediğini tam olarak anlaman önemli. Bugün kalbinin sesi kadar sezgilerine de kulak ver. Aşk ve sevginin ışığında kal... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…