9 Haziran - 15 Haziran Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta biraz hareketli bir dönem olabilir. Gökyüzünün en parlak ve göz alıcı yıldızı Venüs, sıra dışı ve beklenmedik olayların gezegeni Uranüs ile kavuşuyor. Bu kavuşum, duygusal dalgalanmalarını tetikleyebilir ve sinir sistemini bir hayli etkileyebilir. Ani ve beklenmedik duygu değişimleri, fiziksel gerilim yaratıp enerjini düşürebilir.

Bu dönemde kendini biraz daha fazla yormadan, rahatlamaya yönelik aktiviteler planlamak, senin için oldukça faydalı olabilir. Belki bir yoga dersine katılmak, bir kitap okumak ya da sakin bir müzik eşliğinde meditasyon yapmak... Ayrıca beslenme düzenini de gözden geçirmen gerekebilir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni hafiflemeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…