30 Haziran - 6 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, hayatına hızlı ve beklenmedik değişiklikler getirebilir. Bu değişiklikler, metabolizmanı ve boğaz bölgeni hassaslaştırabilir. Bu yüzden, bu dönemde beslenme alışkanlıklarına ekstra dikkat etmen gerekiyor. Hafif ve doğal besinler tüketmek, bu hassasiyeti en aza indirebilir.

Hafta sonuna geldiğimizde ise doğayla baş başa vakit geçirmek, beden ve ruh sağlığını güçlendirecektir. Yeşilin her tonunu içine çek, kuşların cıvıltısını dinle, belki bir ağacın altında kitap oku. Bu, haftanın tüm yorgunluğunu üzerinden atmanı sağlayacak ve yeni haftaya daha dinç başlamanı sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…