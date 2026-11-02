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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli?
Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.
İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları
Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları
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