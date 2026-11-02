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3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay öğleye dek dördüncü evinde mide ve göğüs hassasiyetini artırıyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay beşinci evinde kalp ve sırt bölgesini duyarlı kılıyor. On ikinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kendi içine kapanma isteği ve bitkinlik yaratabilir. Altıncı eve uzanan geri hareketli Venüs günlük rutindeki bir alışkanlığın sindirime etkisini sorgulatıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi boğaz ve boyun kaslarında gerginlik yaratabilir. Öğünlerini sade tut. Ağır ve yağlı yemekten uzak dur. Öğleden sonra kısa bir mola ver. Akşam ekranlardan uzaklaş. Bol su içmeyi ihmal etme. Boynunu sıcak bir havluyla rahatlat. Öğlen yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş yap. Gece uyumadan önce nefes egzersizi dene.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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