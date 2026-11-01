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2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evinde ilerleyen Ay midene, göğsüne ve duygu dengene ayrı bir hassasiyet katıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu bölgede sıcaklık ve huzursuzluk hissettirebilir. On ikinci evde yer alan Satürn ve Neptün kendi içine çekilme eğilimi ve yorgunluk getirebilir. Altıncı evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs günlük rutindeki bir alışkanlığın sindirimine etkisini sorgulatıyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi boğazını ve ensesini kasabilir. Akşam yemeğini erkenden ve sade ye. Mideni zorlayan kızartmalardan uzak dur. Öğleden sonra on beş dakikalık bir mola ver. Geceyi ekransız geçir. Boğazını ılık sıvılarla rahatlat. Yemekleri yavaş çiğnemeye özen göster. Evde sevdiğin bir müzik açmak sinirlerini yatıştırır. Bol su içmek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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