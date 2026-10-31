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1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay dördüncü evinde göğüs, mide ve duygusal dengeni öne çıkarıyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bu bölgeyi yumuşatıyor. On ikinci evi üzerinde duran Satürn ve Neptün içe çekilme isteği ve ağırlık duygusu verebilir. Altıncı evinde kalan retrodaki Venüs günlük rutinindeki bir alışkanlığın sindirime etkisini sorgulatıyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı boğazda ve boyunda gerginlik yaratabilir. Akşam yemeğini hafif tut. Midene yük bindiren yiyeceklerden uzak dur. Öğleden sonra kısa bir dinlenme molası ver. Güneş'e uzanan gece gerilimi sinirlerini gerebilir, geceyi sakin geçir. Yatmadan önce ekranları kapat. Bol su iç. Gün içinde sesini fazla yorma. Akşam ılık bir içecekle dinlen. Gün boyu duruşuna dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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