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30 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay üçüncü evinde omuz, kol ve akciğer bölgeni hassaslaştırıyor; sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi yorgun ve dağınık bir zihin yaratabilir, camı açıp birkaç derin nefes almak iyi gelir. Altıncı evdeki geri hareketli Venüs günlük sağlık rutinini sorgulatıyor, yemek saatlerini sabitlemek sindirimi rahatlatır. Öğleden sonraki Güneş üçgeni enerjini toparlıyor, kısa bir yürüyüş için güzel bir zaman. Gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare baş ve boyun gerginliği yaratabilir, ağır bir çalışmayı bu saatlere koyma. Akşam omuz hizana sıcak bir havlu koymak sinirlerini yatıştırır. Gün içinde sesini fazla zorlamamaya özen göster. Öğle arasında temiz havada beş dakika durmak başını hafifletir. Gece hafif bir yemek ye. Su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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