2 Mayıs Cuma Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, son zamanlarda aşkta tutkuların, heyecanların ve beklentilerin önem kazanmış olabilir mi? Belki de partnerinle aranızdaki dengeyi sağlamakta zorlanıyorsun ya da aşk hayatında bir tür güç mücadelesi içindesin.

İşte bunun nedeni, Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi olmalı. Bu durum genellikle ilişkilerde güç savaşlarını tetikler. Bu yüzden, bugünlerde bu tür durumlarla karşılaşırsan, sakin kalmayı ve bu savaşlardan kaçınmayı denemelisin. Zira aşk bir savaş alanı değil, karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulu bir ortaklık olmalıdır. Kendi isteklerin üzerine ısrar etmeyi bırak ve güzel duygularla aşka odaklan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..