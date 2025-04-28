29 Nisan Salı Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kazanma arzusuyla dolup taşacak ve adeta bir savaşçı edasıyla hareket edeceksin. Zira kariyerin ve aşk hayatının birbirine karışacağı bir döneme giriyorsun. Hayatını değiştirmek için bir adım atarsan, her şey bir anda bambaşka olabilir, tam da bugün! Özellikle de iş yerinde tanıdığın bir kişi, belki de en beklenmedik bir anda hayatının aşkı olabilir.

Bu nedenle, her konuda seni destekleyen o kişiye dikkat et, çünkü o kişi kalbinin sahibi olabilir. Şimdi bu tatlı tesadüfün nasıl yaşanacağına odaklanman şart. Ne dersin iş değişikliği ile başlayan romantik yolculuğuna şimdi mi başlasan? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...