23 Nisan Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün eğitimle ilgili konulara odaklanmanı önermeliyiz. Güneş ve Plüton arasındaki kare açı, geleceğini şekillendirecek önemli kararlar almanı ve sezgilerine güvenerek hareket etmeni tetikleyebilir. Ancak dikkatli ol, bu durum partnerinin yaşamına doğrudan müdahale etme düşüncesini de beraberinde getirebilir. Bu, ilişkindeki gerginliği artırabilir, hatta iyi niyetli de olsan.

Kıskançlık veya iktidar mücadelesi içinde bir ilişki yerine, karşılıklı dengeyi sağlama konusunda daha dikkatli olman gerekebilir. Partnerine kendi hayatını istediği gibi yaşama özgürlüğü tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...