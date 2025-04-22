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17 Nisan Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
17 Nisan 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel
Ç Perşembe C C P P S
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ne romantiklik? Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Nisan Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

17 Nisan Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevili Boğa, bu ne romantiklik? İçinden adeta bir Mecnun çıktı desek yeridir. Partnerin için her şeyi yapabileceğin bir güne başlıyoruz. Kontrolsüz seviyorsun, desek yeridir. 

Zira heyecanını artıran, kalbinin ritmini değiştiren ve hızlı hızlı atmasını sağlayan bir tutkuyla dalıyorsun aşka. İşte bu noktada romantik hayallere kapılıp tutkulu yakınlaşmalara da hazır olduğunu fark edebilirsin. Birlikteliğini evliliğe, evliysen ilişkinin monotonluğunu kırıp yeniden hareketlendirmeye de hazırsın. 

Ama bekarsan, senin için durum farklı! Dikkat et, ilk görüşte aşık olabilirsin. Bugün kalbine söz geçirmek neredeyse imkansız. Bir de uçuyorsa kalbinde kelebekler, geri dönüş yok desek yeridir. Sahi, ne yapacaksın geri dönüp! Aşkı yaşamak geliyorsa içinden dolu dolu yaşamalısın bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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