17 Nisan Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevili Boğa, bu ne romantiklik? İçinden adeta bir Mecnun çıktı desek yeridir. Partnerin için her şeyi yapabileceğin bir güne başlıyoruz. Kontrolsüz seviyorsun, desek yeridir.

Zira heyecanını artıran, kalbinin ritmini değiştiren ve hızlı hızlı atmasını sağlayan bir tutkuyla dalıyorsun aşka. İşte bu noktada romantik hayallere kapılıp tutkulu yakınlaşmalara da hazır olduğunu fark edebilirsin. Birlikteliğini evliliğe, evliysen ilişkinin monotonluğunu kırıp yeniden hareketlendirmeye de hazırsın.

Ama bekarsan, senin için durum farklı! Dikkat et, ilk görüşte aşık olabilirsin. Bugün kalbine söz geçirmek neredeyse imkansız. Bir de uçuyorsa kalbinde kelebekler, geri dönüş yok desek yeridir. Sahi, ne yapacaksın geri dönüp! Aşkı yaşamak geliyorsa içinden dolu dolu yaşamalısın bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...