24 Nisan Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün seni etkisi altına alan Venüs, Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor. Bu kavuşum, sözcüklerin seni derinden etkileyeceği ve senin de sözcüklerinle başkalarını etkileyebileceğin bir enerji yaratıyor. Bu enerji, aşkı bulmanı sağlayabilir, ancak beklenmedik olaylarla karşılaşman da söz konusu olabilir.

Tam da bu noktada beklenmedik bir romantik başlangıç yapabilirsin. Bu, belki de bir görücü usulü tanışıklıkla gerçekleşebilir. Aşkın nerede ve ne zaman kapını çalacağı hiç belli olmaz, değil mi? Bilirsin, aşk tesadüfleri sever. Yani, belki de beklenmedik bir anda gerçek aşkı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...