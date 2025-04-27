28 Nisan Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün iç dünyandaki bastırılmış hislerin ne olursa olsun dışa vuracak gibi görünüyor. Zira, aşk hayatında dürüstlüğün, ilişkilerini kökten değiştirebileceği bir dönemdesin. Senin için aşkla dolu bir serüven beliriyor ufukta...

Tam da bu noktada hislerini açıkça ortaya koymak seni özgür de kılacak. Öte yandan gerçek duygularını kabul ederek kendini aşka da teslim edeceksin. Güzel duyguları kucakladığında mutlu olacak, huzur bulacak ve hatta sonunda dinlendiğini fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...