1 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün duygusal yoğunluğun arttığı bir döneme giriş yapabilirsin. Venüs ve Plüton arasındaki kare açının etkisiyle, kendini daha içe dönük hissetmeye başlayabilirsin. Geçmişteki aşklarının hatıraları, beklenmedik bir anda karşına çıkabilir ve duygusal bir kasırga yaratmaya başlayabilir.

Bu dönemde, rüyalarına ekstra dikkat etmeni tavsiye ederiz. Rüyaların, belki de bilinçaltında bastırdığın duygularını ve düşüncelerini gün yüzüne çıkarabilir. Ruhunun en derinlerinden gelen mesajlar, geçmişi hatırlatıyor olabilir... Peki, aşk hayatında geçmişe dönüşe hazır mısın? İşte bu sorunun yanıtı her şeyi değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…