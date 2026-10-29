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Balık Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 30 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş temposunu yükselten Mars ve Jüpiter gelir fırsatı da getirirken Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi mesai ya da görev paylaşımında gerginlik çıkarabilir. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni seni sakin bir çözüme yönlendiriyor. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi yaratıcı bir işten beklenen ödemede belirsizlik yaratabilir, tutarı ve tarihi netleştir. Gün biterken Satürn'le oluşan kare gereksiz bir harcamayı geri çevirmeni sağlıyor. Ortak paraya dokunan geri hareketli Venüs yazılı netlik arıyor. İş yükünü açıkça paylaşmak gerginliği azaltır. Fazla çalışma karşılığı bir ücret gündeme gelirse tutarı baştan konuş. Birikimini hesabın bir köşesinde ayrı tutmak harcama isteğini azaltır. Faturaları tek bir takvimde toplamak içini rahatlatır. Karar vermeden önce rakamları bir de ertesi gün kontrol et.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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