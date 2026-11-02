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3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay öğleye dek altıncı evinde çalışma düzenini ve gündelik harcamaları sorguluyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak yedinci evinde ortakla yapılan para konuşmasını öne çıkarıyor. Altıncı evdeki Mars ve Jüpiter fazladan çalışma karşılığında ek gelir ihtimali veriyor. Dokuzuncu evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür uzak bir yolculuğun bilinmeyen kalemlerini gündeme getirebilir. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı ortak paralarda bir rahatlık getirebilir. Dördüncü evde görünür olan Uranüs ev giderlerinde ani bir değişiklik yaratabilir, Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği bunu daha görünür kılabilir. Fazla çalışmanın karşılığını baştan görüş. Rezervasyonları doğrula. Birikim için ayrı bir hesap kullan. Ev giderlerini yazılı bir listeye bağla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Astroloji Editörü
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