3 Ağustos Pazar Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Hayal gücünün doruklarda olduğu bugünde, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşme arzun da yüksek. İş hayatın ya da gündelik yaşamındaki sorumlulukların, seni biraz içe dönük hale getirmiş olabilir. Ancak haftanın son gününde, bu karmaşık duyguların farkına varıp kendi sınırlarını belirlemen sana iyi gelecektir.

Sürekli olarak başkalarının isteklerine 'evet' demekten de yorulduysan, bugün kendini öncelemelisin. Hayır diyebilmek, sana kendini daha hafif ve özgür hissettirecektir. Aynı zamanda iş hayatındaki yerini de güçlendirerek başarılarını artıracaktır.

Aşk hayatına gelirsek, sezgilerinin bugün senin en iyi rehberin olacağını söyleyebiliriz. Karşındaki kişinin gerçek niyetini, bir sözcüğünden ya da bir bakışından anlayabilirsin. Bu yüzden, bugün için kafanı değil, kalbini dinlemeni öneriyoruz. Çünkü bugün, bir bakış bile tüm hikayeyi anlatabilir. Biraz hayal gücü, biraz gerçeklik, biraz da sezgi... Bugün senin günün olacak belli! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…