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28 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın ilk günü seni, parayla ilgili meselelere ve öz değer konularına yönlendiriyor. Ay ile Mars'ın kavuşumu, maddi alanda hızlı ve belirgin gelişmelerin habercisi. Belki de beklediğin bir zam, ek gelir elde etme fırsatı ya da kendi işinle ilgili yeni bir adım atma olasılığı kapında.

Bugün, finansal kararlarını içgüdülerine dayanarak verirken, geçmiş deneyimlerini göz ardı etmemen gerektiğini unutma. Geçmişte yaşadığın tecrübeler, bugünkü kararlarında sana rehberlik edecek. Venüs ile Chiron'un açılanması da sana 'artık öz değerini kabul etme' zamanının geldiğini söylüyor. Sadece elde ettiğin kazançları değil, hak ettiğin değeri de hatırlaman gerekiyor.

Aşk hayatında ise bu kez 'güven' teması ön plana çıkıyor. Birinin sana hissettirdiklerinden çok, sana ne kadar iyi geldiği önemli. Kalbinde huzur için yer açmayı unutma. Bu dönemde, sevdiklerinle olan ilişkilerinde güveni ve huzuru ön planda tutman, senin için daha sağlıklı olacak. Bu hafta, hem maddi hem de duygusal anlamda kendine odaklanmanın vakti. Kendine güven, çünkü sen her şeyin en iyisine layıksın, bunu aklında sakın çıkarma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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