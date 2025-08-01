2 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün seninle iş ve para konularındaki tavsiyelerimizi paylaşmak istiyoruz. Gökyüzündeki Ay ile Plüton karesinin etkisi altında olduğumuz bugün, duygusal kararlar vermekten kaçınmanda fayda var. Özellikle harcamalarını, yatırımlarını ya da iş ortaklıklarını yönetirken, duygusal dürtülerini bir kenara bırakıp mantığını ön planda tutman gerekiyor.

Bu dönemde güven duygunun sorgulandığını da hissedebilirsin. Ancak unutma ki, sağlam zeminlere oturmuş bir güven duygusu, seni her zaman daha güçlü kılar. Bazen en iyi strateji, bir adım geri çekilip durumu geniş bir perspektiften değerlendirmektir. Böylece duyguların ile profesyonel bakışın arasında net bir çizgi çizebilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, bugün önemli bir yüzleşme anının seni beklediğini söyleyebiliriz. Ay ile Plüton'un güçlü enerjisi, kalbini korurken duygularını küçümsememen de önemli. Duygularını kabul etmek ve onları anlamak, seni daha güçlü bir hale getirecektir. Üstelik bu sayede ilişkin de bir denge de sağlanacak sonunda taşlar yerine oturacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…