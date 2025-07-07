8 Temmuz Salı Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Balık burcunda konumlanması ve Satürn ile kozmik bir dansa başlamasıyla oldukça ilginç bir gün seni bekliyor. Bu iki büyük gök cismi, birbirlerine sıkı sıkıya sarılarak aşk hayatında adeta bir tutku fırtınası yaratıyorlar.

Belki de bugün, biriyle aranda öyle güçlü bir bağ oluşacak ki, bu adeta psişik bir bağ olabilir. Bir bakışın, bir roman dolusu hissi anlatabilir ve bu kişiye olan duygularını ifade etmen için kelimelere bile gerek kalmayabilir. Özellikle duygusal anlamda uzun süredir içine gömdüğün, belki de kendinden bile sakladığın bir his, bugün su yüzüne çıkabilir. Bu hislerin seni sürüklemesine izin vermek isteyebilirsin ve bu durum, seni oldukça heyecanlandırabilir.

Ancak unutmayın, duygular da düzen ve yapı ister. Bu nedenle, hislerinin seni kontrol etmesine izin vermeden önce bir adım geri atıp durumu değerlendirmende fayda var. Sahi, gerçekten ne istiyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…