30 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kalp ağrılarını bir yana bırakıp, kendine güvenerek 'ben varım' demenin tam sırası. Zira, Venüs'ün Koç burcuna geçiş yapması ile romantik hayatında cesurca ilerlemen için güçlü bir motivasyon ile dolacaksın. Tam da bu noktada belki de uzun süredir hayranlıkla baktığın kişiye hislerini ifade etme şansı bulacaksın.

Ancak bugün en önemli haberimiz mevcut ilişkisi olan Aslan burçlarına! Çünkü ilişkiyi daha ileri bir seviyeye taşıma vakti geldi. Galiba bu kez aşk seni sahneye davet ediyor... Eğer bu davete karşılık verirsen, ailen genişleyecek ve sevgin artacak. Kalabalık bir kutlama ve sıcak bir yuva seni bekliyor! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...