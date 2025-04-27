28 Nisan Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendine olan güvenin zirvede. Belki de son zamanlarda ilişkindeki enerji biraz düşmüştür, kim bilir? Ancak Mars ve Plüton'un dün başlayan etkileşimi, bu durumu tepetaklak edebilir.

İşte bu değişim karşısında direnmek yerine, olayların akışına ayak uydurman şart. Tabii ki, bu süreçte değişime de açık olmak kadar heyecanını koruman da iyi olacaktır. Eğer hayatına yeni bir aşk giriyorsa, onu geri çevirmek yerine kollarını açmalısın. Hayatında her şey yoluna girmişken, duygularının da yeniden canlanmasına ve aşka izin vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...