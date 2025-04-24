25 Nisan Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Venüs'ün enerjisi altında, aşkın büyüsüne kapılman kaçınılmaz olacak... Zira, Venüs ile Satürn bir araya gelerek ilişkilerindeki sorumluluklarından uzaklaşmanı sağlayacak. Tam da bu noktada ciddi ilişkiler, gerçek aşk ya da evlilik konuları, seni biraz ürkütebilir.

Yoksa geri adım mı atıyorsun? Tabii kendini geri çekmen ve durup düşünme ihtiyacı hissetmen güvensizlik kaynaklı olabilir. Sadece gezegenlerin güçlü çekimi aklını da karıştırabilir. Bunu iyi düşünmelisin. Kendine vermen gereken bir yanıt, bir de itiraf var gibi görünüyoru. Şimdi en çok kendine açık olmalı, gerçeklerle yüzleşmelisin. Peki, bu aşka gerçekten güvenebiliyor musun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...