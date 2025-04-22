20 Nisan Pazar Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün geçmişi hoşgörüyle karşılamalısın. Belki de yaşanan her şeye iyi ya da kötü saygı duyup daha da mühimi, geride bırakmanın vaktinin geldiğini kabul etmelisin.

İşte tam da bu noktada belki de o günden bugüne zaten yeni bir işe odaklanmış, yaratıcı fikirler ve stratejiler peşinde koşmaya başlamış olduğunu da düşünerek aşk konusunda da kendine bir şans vermelisin. Eskiyi unutmalı, geçmişi affetmeli ve artık aşk hayatında da ileriye bakmalısın. Hadi izin ver yeninin heyecanı ve aşkın sıcak dokunuşu seni sarsın. Sahi, hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...