26 Nisan Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş hayatındaki yoğunluğunu biraz azaltmayı ve günlük yaşamın hızından biraz olsun uzaklaşmayı düşünebilirsin. Böylelikle aşka da biraz zaman ayırabilirsiniz, belki...

Zira, aşkın kokusu bugün tüm havayı sarmış adeta! Venüs ve Juno'nun birlikteliği, ilişkini canlandıracak küçük sürprizler ve romantik jestlerin gündeme gelmesine neden olabilir. Bu romantik adımlar, ilişkindeki bağı güçlendirebilir ve hatta monoton bir ilişkiye bile yeni bir canlılık katabilir. Bekar olanlar içinse, bugün romantik yakınlaşmalarla yeni bir aşkın tohumları atılabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...