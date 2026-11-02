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Aslan Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay öğleye kadar burcunda cömertliğini büyütüyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren ikinci evinde bu cömertliği bütçe disipliniyle dengelemeni istiyor. Birinci eve uzanan Mars ve Jüpiter özgüvenini yükseltiyor. Dördüncü evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür konutla ilgili ertelenmiş bir gideri yeniden getirebilir. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili beklenen bir ödemenin netleşmesine yardım ediyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare arkadaştan gelen bir yatırım önerisini cazip gösterebilir. İkram ve hediye payına sınır koy. Önerinin şartlarını yazılı iste. Büyük bir alışverişi akşamdan önce bitirme. Cömertliğini bütçenin izin verdiği sınırda tutmak sana huzur verir. Arkadaşlara verilecek sözleri yazılı notla destekle. Akşam kart ekstresine mutlaka göz at.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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