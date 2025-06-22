23 Haziran - 29 Haziran Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, gökyüzündeki hızlı ve enerjik gezegen Merkür, burcuna adımını atıyor. Haliyle hafta boyunca, zihinsel temponu hızlanabilir. Bu durum, düşüncelerinin daha hızlı akmasını sağlarken, ruhsal anlamda gerginliği ve bedensel yorgunluğu da beraberinde getirebilir.

Bu gerginlik, çene sıkmaları ya da baş ağrıları şeklinde fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Bu yüzden, bu hafta sonu enerjini dengelemek ve vücudunu rahatlatmak için biraz daha sakin bir ortamda zaman geçirmeyi unutma. Belki bir kitap okuyabilir, meditasyon yapabilir ya da sadece sessiz bir ortamda doğanın seslerini dinleyebilirsin. Kendine biraz zaman ayır, bu hızlı tempoyu yönetebilmen için enerjini dengelemek önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…