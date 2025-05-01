2 Mayıs Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün güçlü ve tutkulu yanlarında bazı dengesizlikler söz konusu olabilir. Zira güçlü ve gizemli bir gezegen olan Plüton, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Bu durum, genellikle bastırılmış duyguların, özellikle de öfkenin yüzeye çıkmasına neden olabilir. Aynı zamanda güç savaşlarını da beraberinde getirebilir.

Tam da bu noktada partnerinle aranda süregelen bir güç mücadelesi yeniden alevlenebilir ve bu durum ilişkinizin genel dengesini bozabilir. Her ne kadar zorlu bir dönemden geçiyor olsanız da, birlikte daha güçlü hale gelebilirsiniz. Birbirinizi anlama ve dinleme şansı bulacak, düzeni sonunda sağlayıp huzursuzluklardan kurtulacaksınız. Zor olsa da düğümleri çözmeye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..