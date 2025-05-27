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28 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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28 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Mayıs Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Mayıs Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün enerjiler üzerine konuşmak istiyoruz. Zira her şeyin temeli, her şeyin başlangıcı olan enerjiler bazen çevreden çokça etkilenebilir ve motivasyon düşürebilir. Haliyle bu durum sağlığına da etki edebilir. 

Özellikle de bulunduğun ortamın havası, kokusu ya da kalabalığı seni fiziksel olarak yorabilir. Belki bir toplantıda, bir alışveriş merkezinde ya da kalabalığın içinde bu yorgunluğunun arttığını hissedebilirsin. Öte yandan etrafında enerjini düşüren insanlar da olabilir. İşte buna fırsat vermesen iyi edersin. Daha sağlıklı ve mutlu bir hayat için kendine arınma alanı yaratmanın vakti geldi. Bu alan bir meditasyon köşesi, bir yoga matı, spor salonu, sahil ya adece sessiz bir oda olabilir. Hadi sana iyi gelen yeri ve şeyi bul! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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