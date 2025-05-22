23 Mayıs Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derin düşüncelerinin bedenini de derinlemesine etkilediğini hissedebilirsiniz. Bu etki özellikle kas ve kemik sisteminde kendini gösterebilir. Sanki bedenin sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibi hissedebilirsin.

Yoğun egzersizler yapmak yerine, daha bilinçli ve bedenine uyumlu hareketler yapmayı tercih etmen, senin için daha faydalı olabilir. Belki bir yoga dersi, belki hafif bir yürüyüş... Unutma, bedenini zorlamak yerine onu dinlemek, sağlığını korumanın en önemli adımlarından biridir.

Fiziksel ağrılarının bazen duygusal düğümlerin dışa vurumu olduğunu unutma ve kendine zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…