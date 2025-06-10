11 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü biraz daha sessiz ve huzurlu bir gün geçirmeni öneriyor. Belki de yoğun düşünme ve konuşma hallerin, başının biraz ağrımasına sebep olabilir. Bu yüzden, bugün biraz daha içe dönük olmanı ve sessizliği tercih etmeni öneriyoruz.

Ayrıca, gözlerine, kulaklarına ve sinir sistemine biraz daha fazla özen göstermen gereken bir gün olabilir. Belki de biraz meditasyon yapmak, biraz daha fazla dinlenmek veya sadece sessiz bir ortamda bir kitap okumak, sana iyi gelebilir.

Tüm bu koşuşturmaca ve karmaşa içerisinde, iç sesini duymak ve ona kulak vermek, bedeninle barış içinde kalmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...