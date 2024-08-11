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Zorunlu Aile Evi Görevinde Olandan ‘Çay Yapma Sesi’ Bekleyen Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zorunlu Aile Evi Görevinde Olandan ‘Çay Yapma Sesi’ Bekleyen Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 18:21

Bildiğiniz üzere Instagram bir süredir kapalıydı ve pek çoğumuz bu süreçte X'i mesken tuttu. Bakalım haftanın son gününde, Instagram'ın açılmasıyla terk ettiğimiz X'te kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

2. Tüy dediğini görmek için mikroskop lazım.

3. Çocukken hepimizin gözünde canlanan bu değil miydi?

3. Çocukken hepimizin gözünde canlanan bu değil miydi?
twitter.com

4. Ondan sonra her şey karışıyor zaten.

4. Ondan sonra her şey karışıyor zaten.
twitter.com

5. Niye böyle oldu be abla gözünü seveyim be abi...

5. Niye böyle oldu be abla gözünü seveyim be abi...
twitter.com
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6. "Çay yapma sesi"

6. "Çay yapma sesi"
twitter.com

7. Lezzeti fotoğraftan bile anlaşılıyor.

7. Lezzeti fotoğraftan bile anlaşılıyor.
twitter.com

8. 👇

9. Çok iyi fikirmiş.

9. Çok iyi fikirmiş.
twitter.com

10. Bugün de uygulamaya mı üzüleceğiz?

10. Bugün de uygulamaya mı üzüleceğiz?
twitter.com
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11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. 21. yüzyıl yasaklarında dedektifçilik;

12. 21. yüzyıl yasaklarında dedektifçilik;
twitter.com

13. Herkesin ihtiyacı farklı.

13. Herkesin ihtiyacı farklı.
twitter.com

14. "Hocam Aykut bombalama atlıyor"

14. "Hocam Aykut bombalama atlıyor"
twitter.com

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