Zorunlu Aile Evi Görevinde Olandan ‘Çay Yapma Sesi’ Bekleyen Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Zorunlu Aile Evi Görevinde Olandan ‘Çay Yapma Sesi’ Bekleyen Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bildiğiniz üzere Instagram bir süredir kapalıydı ve pek çoğumuz bu süreçte X'i mesken tuttu. Bakalım haftanın son gününde, Instagram'ın açılmasıyla terk ettiğimiz X'te kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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3. Çocukken hepimizin gözünde canlanan bu değil miydi?
4. Ondan sonra her şey karışıyor zaten.
5. Niye böyle oldu be abla gözünü seveyim be abi...
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6. "Çay yapma sesi"
7. Lezzeti fotoğraftan bile anlaşılıyor.
9. Çok iyi fikirmiş.
10. Bugün de uygulamaya mı üzüleceğiz?
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11. 👇
12. 21. yüzyıl yasaklarında dedektifçilik;
13. Herkesin ihtiyacı farklı.
14. "Hocam Aykut bombalama atlıyor"
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